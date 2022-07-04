Грунт провалился под колесами "Газели" на улице Каховке

Асфальт провалился под колесами "Газели" на улице Каховке. Момент провала грунта на Каховке попал на видео. По данным ГИБДД, пять человек получили травмы – все они находились в фургоне.

На место быстро приехали аварийные службы, они заделали провал. Автомобильное движение в сторону Варшавского шоссе уже восстановили. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24