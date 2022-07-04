Дорожные работы продолжили вести после провала асфальта на юге Москвы

На улице Каховка, на юге Москвы, продолжаются дорожные работы. Ранее там провалился асфальт. Перекрыто движение в сторону Варшавского шоссе, сообщили в департаменте транспорта.

Яма образовалась прямо под колесами "Газели". Машина чудом не провалилась. По данным ГИБДД, пять человек получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.