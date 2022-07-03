Не менее 23 человек погибли в аварии в Кашмире

Не менее 23 человек погибли после падения автобуса в ущелье в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Об этом сообщили в местной полиции.

Точные причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным, это могла быть техническая неисправность. На месте работают поисково-спасательные бригады.

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