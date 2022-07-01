Сильный ураган прошелся по Чите

Сильный ураган возник в Чите. После сорокаградусной жары в город пришли ливни, а вместе с ними и ураган. С нескольких зданий в городе сорвало крыши. Повалены десятки деревьев, некоторые из них приземлились на гаражи и повредили машины внутри. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

Ущерб пока не подсчитывали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.