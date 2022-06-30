Огромный град выпал в Чехии

На чешскую деревню Мала Рудка обрушился град размером с яйцо. Местные жители опубликовали в Сети кадры.

По свидетельствам очевидцев, град пробивал крыши и стекла автомобилей. О пострадавших не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.