Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск

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Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

Там уточнили, что оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом.

29 июня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным ведомства, на борту, помимо 3 членов экипажа, находились еще 20 сотрудников авиалесоохраны. На поиски Ми-8 вылетал борт с сотрудниками МЧС.

