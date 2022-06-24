Еще один пострадавший при крушении Ил-76 в Рязани скончался в больнице – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Скончался еще один пострадавший при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В больнице скончался пострадавший, который находился в крайне тяжелом состоянии", – сказал он.

Таким образом, количество жертв увеличилось до 5 человек.

Сообщение о падении самолета в Рязани поступило в ГУ МЧС по области 24 июня в 03:18. В Минобороны РФ сообщили, что Ил-76 совершил жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета.

Позднее стала известна предварительная причина крушения – произошел пожар в двигателе. Отмечается, что система пожаротушения в момент возгорания не сработала. На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что двигатель воздушного судна загорелся еще в воздухе. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

В свою очередь, врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что экипаж самолета до последнего отводил неисправную машину от жилых районов, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

