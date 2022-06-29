Уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки Ми-8 в Якутии

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

"Предварительно установлено, что 29 июня в вечернее время вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры", – говорится в сообщении.

Следственный комитет также сообщил, что на борту, помимо 3 членов экипажа, находились еще 20 сотрудников авиалесоохраны.

Ранее стало известно, что на борту было три человека. Члены экипажа выжили, но получили травмы. В МЧС России добавили, что на помощь вертолету направили самолет Ан-26. Позднее в ведомстве уточнили, что для оказания помощи вместо Ан-26 направлен борт Ми-8.