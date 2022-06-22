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Происшествия

16:19

В ЕДДС рассказали о состоянии пострадавших при посадке Ан-30 в Якутии

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал SHOT

Пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-30 в Якутии находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе Оленекского района.

Как отметили в службе, пострадавших доставили в Оленекскую районную больницу. Уточняется, что один человек получил открытую рану голени. Также у него имеется подозрение на перелом ребер и грудной клетки. У двоих диагностированы ушибы и сотрясение мозга.

В свою очередь, первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил об эвакуации всех членов экипажа самолета.

"Люди эвакуированы с места аварии, которое находится в 17 километрах от аэродрома села Оленек", – приводит его слова "Интерфакс".

Уточняется, что воздушное судно являлось собственностью ООО "Регион 98", у которого были заключены договоры с Якутопторгом. Первый зампред правительства региона отметил, что самолет не принадлежит Росгидромету, как утверждалось ранее.

Позже глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале добавил, что, по уточненным данным, на борту находились семь человек. Четверо из них не пострадали.

Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии днем 22 июня. Борт выполнял рейс Якутск – Оленек и должен был приземлиться в аэропорту конечного пункта, но не прибыл в назначенное время и пропал с радаров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже МЧС РФ сообщило, что пропавший в Якутии самолет Ан-30 обнаружен в 70 километрах от населенного пункта Оленек.

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