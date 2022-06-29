Неизвестные переделали автомобиль в катер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные переделали автомобиль в катер. Дорогой спорткар Shelby Mustang, модель 1967 года, заметили на Неве. Удивительную машину даже сопровождали местные жители на катере.

Очевидцы опубликовали фотографии и видео с необычным водным транспортом в соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.