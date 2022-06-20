Столб воды прорвался возле театра Натальи Сац в Москве

Огромный фонтан начал литься на площади возле здания театра Натальи Сац в Москве. Вода вырвалась из-под асфальта под огромным напором. Высота непроизвольного фонтана оказалась больше, чем деревья и стены театра.

На месте установлены конусы-ограничители. О причинах возникновения потока воды ничего не известно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.