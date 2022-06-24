Сына экс-главы правительства Дагестана приговорили к 13 годам колонии за убийство

19:37
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сына бывшего председателя правительства Дагестана Муртузали Меджидова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу об убийстве студентки МГИМО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Измайловского районного суда.
"Меджидов признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Томирис Байсафа. Суд назначил Меджидову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – заявили в суде.
Там пояснили, что приговор был вынесен на основании единодушного вердикта коллегии присяжных.
В конце июня 2020 года сын бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов был арестован по обвинению в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа в 2018 году. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.
В июне 2021 года Никулинский суд Москвы оправдал Муртузали Меджидова в связи с недоказанностью его вины. Такое решение приняли присяжные.
28 октября 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, направив дело сына бывшего высокопоставленного чиновника на новое рассмотрение.
"Московский патруль": началось рассмотрение жалобы на приговор по делу о гибели студентки
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