Сына экс-главы правительства Дагестана приговорили к 13 годам колонии за убийство

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сына бывшего председателя правительства Дагестана Муртузали Меджидова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу об убийстве студентки МГИМО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Измайловского районного суда.

"Меджидов признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Томирис Байсафа. Суд назначил Меджидову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – заявили в суде.

Там пояснили, что приговор был вынесен на основании единодушного вердикта коллегии присяжных.

В конце июня 2020 года сын бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидов был арестован по обвинению в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа в 2018 году. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.

В июне 2021 года Никулинский суд Москвы оправдал Муртузали Меджидова в связи с недоказанностью его вины. Такое решение приняли присяжные.

28 октября 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, направив дело сына бывшего высокопоставленного чиновника на новое рассмотрение.

