Адвокат прокомментировал рассмотрение дела педофилов, убивших девочку в Костроме

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Обвиняемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме выступят с последним словом на суде. Заседание состоится 27 июня. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката матери убитой Андрея Алешкина.

"Несмотря на противоречивость показаний, я полагаю, что вина подсудимых в ходе судебного следствия доказана", – сказал Алешкин.

По его словам, обвиняемые действовали совместно, имели общий умысел, а их роли были распределены.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

В конце мая уголовное дело в отношении мужчин передали в суд. Заместитель прокурора Костромской области утвердил в отношении фигурантов обвинительное заключение в похищении, изнасиловании и убийстве ребенка. Они полностью признали свою вину.

