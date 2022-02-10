Семье убитой в Костроме пятилетней девочки подарят квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Костромские меценаты решили подарить квартиру семье убитой пятилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд развития Костромской области.

"Администрация региона совместно с нашим фондом с середины января занимается вопросом предоставления квартиры семье девочки. Проработан вопрос с меценатами и подобраны три варианта жилья", – говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что семье предложили двухкомнатные квартиры в новостройках в разных районах города с развитой инфраструктурой, где есть школы и детские сады. Представитель фонда отметил, что у семьи остался восьмилетний сын, при этом все они проживают в съемной квартире.

Адвокат семьи Андрей Алешкин рассказал, что с ним и его подопечными никто не связывался.

"Я не понимаю, кому кто что выделил. Семья не в курсе. Странно выделять деньги, если семья не дала согласие на конкретную квартиру", – подчеркнул Алешкин.

Адвокат добавил, что некоторое время назад губернатор предлагал квартиры семье, так как те стоят в очереди. Однако семья отказалась, поскольку рядом с жильем не было школы.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

