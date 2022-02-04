Один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме признал вину – ОНК

Фото: СК РФ

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщил, что один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме признает вину, передает RT.

"24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признает. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали", – заявил представитель организации.

Обвиняемый рассказал, что учился в коррекционной школе, после нее работал грузчиком и подсобным рабочим. Имеет судимость за кражу – был наказан годом лишения свободы условно.

Представитель ОНК уточнил, что обоих обвиняемых доставили в Москву в минувшую субботу. Они пройдут судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка были задержаны двое мужчин.

В прокуратуре региона впоследствии сообщили, что оба ранее были судимы. Если один из задержанных был признан виновным в краже, то второй отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности.