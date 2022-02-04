Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме доставили в Москву для психиатрической экспертизы

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Двоих мужчин, обвиняемых в убийстве девочки в Костроме, доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

"Денис Герасимов и Вадим Беляков доставлены в Москву. Их привезли в ночь на 3 февраля и поместили в СИЗО "Бутырка". Пока каждый из них сидит в одиночной камере", – сказала она.

Меркачева уточнила, что после прохождения карантина их переведут в психиатрическую больницу "Бутырки", откуда их направят в Институт имени Сербского для прохождения комплексного исследования.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.