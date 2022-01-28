Президент России подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Это коснется тех, кого уже судили за подобные преступления, а также тех, кто впервые совершит преступление в отношении двух или более детей.

Раньше такую меру применяли только для рецидивистов, от чьих действий пострадали дети младше 14 лет. Теперь это будет касаться всех случаев.

К обсуждению этой темы вернулись после нескольких резонансных дел, одним из которых стало убийство 5-летней девочки в Костроме. Ее похитили двое мужчин, один из которых уже имел судимость за изнасилование несовершеннолетнего.

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