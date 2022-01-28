Число заболевших COVID-19 больше официальной статистики – Песков

Дмитрий Песков рассказал о реальной заболеваемости коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента РФ, количество заболевших, возможно, существенно больше, так как многие не делают тестов и болеют бессимптомно.

"Мировой опыт показывает, что в плане "Омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла. Каждый штамм имеет свои характеристики, и он вынуждает гибко ориентироваться, придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны. Что у нас и происходит", – сказал Песков.

По его словам, в администрации президента также много заболевших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.