Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:10

В РПЦ предложили создать реестр склонных к педофилии лиц

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нужно создать реестр лиц, склонных к педофилии. Вести его должны правоохранительные органы. Такое мнение РИА Новости высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

По его словам, в список должны входить как те, у кого есть соответствующий медицинский диагноз, так и те, кто ранее привлекался к ответственности в связи с этим преступлением.

"Там может быть конфиденциальная информация, человек должен иметь соответствующий допуск к этой базе данных, но такая база должна существовать… <...> Мне кажется, что это поддержало бы все наше общество, потому что такие реестры существуют, они себя оправдали в зарубежных странах", – отметил Лукьянов.

Он высказал мнение, что сегодня человек может устроиться вожатым в детский лагерь, просто переехав в другой регион. Лукьянов подчеркнул, что при проверке местные подразделения должны получать соответствующую информацию, чтобы решать, можно ли его допустить к работе с детьми. По его словам, фигуранты дел о педофилии должны находиться в поле зрения правоохранительных органов.

"Без единой базы любое перемещение репутацию такого человека отмывает, он начинает жизнь с нуля, в том числе соприкасается с детьми. Должен быть федеральный запрет на какое-то взаимодействие с детскими учреждениями, например", – сказал Лукьянов.

Он напомнил, что зачастую из-за дефицита кадров работников берут без каких-либо проверок.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что фракция намерена обратиться к премьер-министру РФ с просьбой оказать содействие в вопросе создания публичного общенационального реестра педофилов. По его словам, простые граждане должны знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.

В России могут создать реестр педофилов

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать