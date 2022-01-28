В РПЦ предложили создать реестр склонных к педофилии лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нужно создать реестр лиц, склонных к педофилии. Вести его должны правоохранительные органы. Такое мнение РИА Новости высказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

По его словам, в список должны входить как те, у кого есть соответствующий медицинский диагноз, так и те, кто ранее привлекался к ответственности в связи с этим преступлением.

"Там может быть конфиденциальная информация, человек должен иметь соответствующий допуск к этой базе данных, но такая база должна существовать… <...> Мне кажется, что это поддержало бы все наше общество, потому что такие реестры существуют, они себя оправдали в зарубежных странах", – отметил Лукьянов.

Он высказал мнение, что сегодня человек может устроиться вожатым в детский лагерь, просто переехав в другой регион. Лукьянов подчеркнул, что при проверке местные подразделения должны получать соответствующую информацию, чтобы решать, можно ли его допустить к работе с детьми. По его словам, фигуранты дел о педофилии должны находиться в поле зрения правоохранительных органов.

"Без единой базы любое перемещение репутацию такого человека отмывает, он начинает жизнь с нуля, в том числе соприкасается с детьми. Должен быть федеральный запрет на какое-то взаимодействие с детскими учреждениями, например", – сказал Лукьянов.

Он напомнил, что зачастую из-за дефицита кадров работников берут без каких-либо проверок.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что фракция намерена обратиться к премьер-министру РФ с просьбой оказать содействие в вопросе создания публичного общенационального реестра педофилов. По его словам, простые граждане должны знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.