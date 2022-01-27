Путин поддержал регулирование майнинга криптовалют в России – СМИ

Владимир Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении на майнинг в отдельных регионах, а именно там, где есть избыток электроэнергии – Иркутске, Красноярске и Карелии, сообщает Bloomberg. Там гидроэлектростанции по-прежнему обильно вырабатывают электроэнергию, ранее ее потребляли промобъекты, а теперь они закрыты.

Тем временем комитет Госдумы по финансовому рынку начал подготовку законопроекта о регулировании криптовалютной сферы. Ранее Центробанк предложил запретить майнинг на территории РФ и использование российского рынка для любых операций с криптой.

Там подсчитали, что на Россию приходится порядка 11% мировых вычислительных мощностей. Их используют для майнинга биткойнов.

Согласно последним данным, на криптобиржах зарегистрировано порядка 6 миллионов россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.