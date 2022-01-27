Экономист назвал сценарий прибыльного внедрения криптовалюты в экономику России

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Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов рассказал Москве 24, какое место могут занять криптовалюты в экономике России в случае легализации работы майнинговых компаний.

Владимир Путин 26 января поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.



Олег Шибанов директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Ключевой элемент – это то, как майнинговые компании будут платить налоговые отчисления. Государству выгодна экономическая деятельность, чтобы люди были заняты трудом и получали за это зарплату, а компании получали прибыль и тратили ее. С точки зрения предпринимательской деятельности майнинг важен государству, и, возможно, удастся согласовать его в правовом поле.

При этом майнинг криптовалюты не сможет стать для России новой нефтью, потому что объем рынка криптовалют кратно меньше, заявил экономист.

"Россия в год в общей сложности экспортирует порядка $550 млрд, из которых порядка $350 млрд – это нефтегазовый экспорт. При этом совокупные деньги, которые могли бы быть заработаны на майнинге криптовалюты, я бы оценил в сумму, меньшую $50 млрд. Эта сумма распределена между участниками рынка по всему миру. Максимальные доходы, которые российские компании могли бы получать от подобной деятельности, я бы оценил в пределах $10 млрд", – сказал Шибанов.

В случае легализации майнинговых компаний выгоднее всего строить криптофермы рядом с относительно дешевыми источниками электроэнергии, отметил специалист. Например, возле гидроэлектростанций, которые к тому же являются и относительно чистым и возобновляемым источником электроэнергии. Шибанов также предложил задействовать расточительно сжигаемый попутный газ для выработки электроэнергии недалеко от нефтегазовых месторождений.

Между тем экономист выступил против идеи легализовать расчеты в криптовалюте и призвал подождать экспериментов в этой области в других странах. "Когда вы вводите непонятные средства платежа, которые не контролируются местным Центробанком, вы можете очень сильно расшатать финансовую систему", – заключил Шибанов.

Ранее Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

В свою очередь, министерство финансов РФ разработало и направило на рассмотрение правительству концепцию регулирования рынка криптовалют.

