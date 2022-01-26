Семь пунктов экспресс-тестирования заработали по новым адресам в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Семь пунктов экспресс-тестирования начали работать по новым адресам из-за большого потока людей в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи теста. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что количество желающих сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус за неделю увеличилось больше чем в три раза. В частности, переехали пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро ("Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошёвская", "Третьяковская"), а также на территории двух транспортно-пересадочных узлов ("Нижегородская", "Площадь Гагарина").
Теперь пройти тестирование на коронавирус можно по следующим адресам:
Ранее в Депздраве заявили, что созданные в Москве мощности позволяют справляться с увеличившимся спросом на экспресс-тестирование на COVID-19. Очереди наблюдались лишь в шести пунктах. Речь идет о нескольких станциях метро и транспортно-пересадочных узлах.
Москвичам рассказали, где можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19
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