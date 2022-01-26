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08:59

Семь пунктов экспресс-тестирования заработали по новым адресам в столице

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семь пунктов экспресс-тестирования начали работать по новым адресам из-за большого потока людей в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи теста. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что количество желающих сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус за неделю увеличилось больше чем в три раза. В частности, переехали пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро ("Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошёвская", "Третьяковская"), а также на территории двух транспортно-пересадочных узлов ("Нижегородская", "Площадь Гагарина").

Теперь пройти тестирование на коронавирус можно по следующим адресам:

  • центр госуслуг района Головинский (Головинское шоссе, дом 5);
  • центр госуслуг района Донской (5-й Донской проезд, дом 15, строение 8);
  • центр госуслуг района Черемушки (Новочеремушкинская улица, дом 55, корпус 2);
  • торгово-выставочный комплекс "Тишинка" (Тишинская площадь, дом 1, строение 1);
  • торговый центр "Пятая Авеню" (улица Маршала Бирюзова, дом 32);
  • торговый центр "Атриум" (улица Земляной Вал, дом 33);
  • торговый центр "Универмаг "Московский" (улица Коровий Вал, дом 1А, строение 1).

Москвичам рекомендовали для экономии времени заранее заполнить онлайн-заявку на сайте emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". После автоматически формируется QR-код заявки, который необходимо предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.

Ранее в Депздраве заявили, что созданные в Москве мощности позволяют справляться с увеличившимся спросом на экспресс-тестирование на COVID-19. Очереди наблюдались лишь в шести пунктах. Речь идет о нескольких станциях метро и транспортно-пересадочных узлах.

Москвичам рассказали, где можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

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