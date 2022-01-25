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Москва 24

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Общество

19:36

Врач объяснила причину меньшей точности домашних тестов на COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Домашние тесты на коронавирус обычно менее точны, поскольку люди делают их неправильно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-инфекционист Галина Гольцман.

"Нужно брать тест не только в носу. Те, кто ограничивается одним носом, изначально теряют определенный процент положительности. <...> Неважно, что на инструкции нарисован только нос, нужно и в горло", – объяснила она.

Гольцман также добавила, что тест на антиген, к которому прибегают в домашних условиях, сам по себе менее точен, чем ПЦР-тест. По ее мнению, если бы все делали только ПЦР-тесты, то число выявляемых случаев COVID-19 было бы в разы больше. В то же время она признала, что данные по коронавирусу занижены и из-за бессимптомных больных, и из-за тех, у кого есть симптомы заболевания, однако проверки они не проходят.

Инфекционист коснулась и сроков самоизоляции для инфицированных коронавирусом. По ее словам, спустя пять дней после заболевания заразность человека снижается весьма сильно, а если к этому времени у него отсутствуют симптомы, то он, вероятно, совсем не заразен.

Ранее в России разработали кожный тест "КоронаДерм PS" на клеточный иммунитет к коронавирусу. Он работает по аналогии с Манту: вводится инъекция с антигеном к SARS-CoV-2, а через 72 часа оценивается диаметр папулы.

В Москве сформировались очереди у пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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