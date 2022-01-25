В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников не являются обязательными, а носят рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эти рекомендации предназначены для работодателей, желающих самостоятельно организовать тестирование сотрудников. В документе лишь описаны наиболее оптимальные алгоритмы этой работы.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что работодателям рекомендовали увеличить число тестирования на коронавирус. Отмечалось, что проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата.

Ранее москвичам с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу. Теперь на прием можно прийти как без записи, так и записавшись на определенное время. Это стало доступно благодаря увеличению числа дежурных врачей в поликлиниках. За счет этого медики смогут принять до 25 тысяч пациентов в день.

Власти решили усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза в связи со стремительным распространением штамма "Омикрон" и увеличением количества заболевших.

Записаться можно на mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

