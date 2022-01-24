Москвичам порекомендовали проходить экспресс-тестирование в ГУМе и центрах госуслуг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Созданные в Москве мощности позволяют справляться с увеличившимся спросом на экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Депздрав.
"В городе созданы широкие возможности для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Такие пункты открыты более чем в 70 популярных точках Москвы", – говорится в сообщении.
В департаменте здравоохранения пояснили, что очереди наблюдаются лишь в шести пунктах. Речь идет о нескольких станциях метро и транспортно-пересадочных узлах. Люди собираются в часы пик, когда едут на работу или возвращаются домой.
"При этом поблизости от этих точек находятся почти свободные пункты экспресс-тестирования. Например, точки в ГУМе или ЦУМе, расположенные недалеко от станции метро "Тверская", пункт в фуд-молле "ДЕПО" недалеко от станции "Маяковская", – добавили в ведомстве.
Сэкономить время поможет и заполнение онлайн-заявки на быструю диагностику. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В заявке необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, либо номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.
В общей сложности процесс займет около двух минут. После заполнения заявки формируется QR-код, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи.
В общей сложности точки экспресс-тестирования открыты на 5 станциях метро, в 38 центрах госуслуг "Мои документы", в 21 популярном общественном месте и торговых центрах, а также в 7 транспортно-пересадочных узлах. Ежедневно в Москве проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Между тем имеющиеся мощности позволяют проводить до 17–20 тысяч анализов в сутки.
Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что в Москве на фоне распространения "Омикрона" усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. Кроме того, столичных работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
В столичном Депздраве отреагировали на ситуацию с наплывом горожан в пунктах тестирования
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