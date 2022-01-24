В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах и кафе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. Об этом со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что соблюдение антиковидных мер, установленных Роспотребнадзором, становится особенно важным на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон", вызвавшего рост заболеваемости.
"Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", – сказал начальник Главконтроля.
Он также добавил, что работодателей столицы выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. За сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна в России. По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций из-за коронавируса, но отмечают и динамику заболеваемости.
В Москве усилили проверки санитарных мер в общественных местах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: