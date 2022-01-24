В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах и кафе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах. Об этом со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что соблюдение антиковидных мер, установленных Роспотребнадзором, становится особенно важным на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон", вызвавшего рост заболеваемости.

"Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль", – сказал начальник Главконтроля.

Он также добавил, что работодателей столицы выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 5 970. Это на 3,9% меньше показателя предыдущего дня. Снижение числа госпитализаций произошло в 49 российских регионах. При этом в 34 субъектах зафиксировано увеличение, а в двух регионах показатель остался без изменений.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 714. За сутки выявили 65 109 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в России выявили 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна в России. По его словам, власти ориентируются на данные по количеству госпитализаций из-за коронавируса, но отмечают и динамику заболеваемости.