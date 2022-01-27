За сутки в Москве госпитализировали 5,5% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 459 человек. Это составило 5,5% от числа выявленных случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"С учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем", – говорится в сообщении.
На ИВЛ находятся 494 пациента. За сутки в Москве выздоровели 5 465 человек. В общей сложности количество вылечившихся людей составило 1 940 819.
За последние 24 часа выявили 26 586 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще 72 пациента.
За последние сутки в России госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом. Это на 4,8% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечается в 44 регионах, а снижение – в 39. При этом в двух субъектах России этот показатель остался на прежнем уровне.
За последние 24 часа в России выздоровели 29 754 человека, что на 5,5% больше, чем накануне. От коронавируса скончались 665 человек. За сутки подтвердили 88 816 новых случаев коронавируса.
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