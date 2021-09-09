Путин заявил о недопустимости оправдания преступников Второй мировой войны

Фото: kremlin.ru
Россия никогда не допустит оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". Об этом сообщает ТАСС.
"Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим", – сказал президент РФ.
Путин подчеркнул, что в России никогда не позволят забыть и тем более оболгать героизм наших предков.
Глава государства напомнил, что этот год отмечен целым рядом важных для страны памятных дат. По его словам, это и 80-летие начала ВОВ, а также трагических событий ее первого, наиболее тяжелого этапа, среди которых начало блокады Ленинграда.
"8 сентября 1941 года враг сомкнул кольцо вокруг города, но так и не смог сломить мужество его защитников, дух ленинградцев", – напомнил Путин.
Ранее российский лидер заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне. Путин отметил вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.
Кроме того, в одном из интервью Путин назвал чушью слова об ответственности Сталина за развязывание Второй мировой войны.
Почему происходит искажение фактов о Второй мировой войне
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