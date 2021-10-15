Лавров назвал несправедливым отказ ФРГ платить компенсации всем блокадникам Ленинграда

Фото: ТАСС

Отказ германских властей выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является примером возмутительной несправедливости, заявил лава МИД РФ Сергей Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что правительство ФРГ предоставило соответствующие выплаты только пережившим блокаду евреям.

"В качестве компенсации предложили отремонтировать им больницу в Петербурге. Спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов с обеих сторон. Но это не отменяет вопиющей несправедливости", – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что холокост безусловно является преступлением, однако от блокады Ленинграда пострадали представители всех национальностей, проживавших в городе.

"Мы уже более десяти лет пытаемся понять, как же быть со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях, – они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста", – пояснил Лавров.

По его словам, такую логику власти Германии отстаивают в течение многих лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не допустит оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Президент подчеркнул, что в России никогда не позволят забыть и тем более оболгать героизм наших предков.

