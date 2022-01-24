Петербург перейдет в мобилизационный режим из-за "Омикрона" – Беглов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Санкт-Петербург перейдет в мобилизационный режим на фоне осложнения эпидобстановки. Об этом в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов.
Он отметил, что впервые с начала пандемии Северная столица меняет систему оказания государственной медицинской помощи: с 24 января первичное звено полностью мобилизуется на борьбу с COVID-19, а плановая медпомощь ограничивается.
"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", – подчеркнул Беглов.
Он добавил, что правительство города готовит изменения в 121-е постановление о противодействии распространению коронавируса. По словам губернатора, документ будет включать в себя более строгие санитарные ограничения.
За сутки в России выявили 65 109 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 19 509 случаев. Санкт-Петербург по данному показателю находится на втором месте: там подтвердили 8 413 случаев заражения COVID-19.
Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим – Беглов
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