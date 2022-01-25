Власти Петербурга запретят детям посещать музеи, кинотеатры и бассейны

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Власти Санкт-Петербурга приняли решение запретить несовершеннолетним посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия в период с 28 января по 13 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
"Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий", – говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе продлеваются все ранее действующие ограничения, связанные с COVID-19. Теперь они действуют до 31 марта.
Накануне Беглов заявил, что Петербург перешел в мобилизационный режим из-за "Омикрона". Он отметил, что впервые с начала пандемии Северная столица изменила систему оказания государственной медицинской помощи: с 24 января первичное звено полностью мобилизовано на борьбу с COVID-19, а плановая медпомощь ограниченна.
В Санкт-Петербурге запретят несовершеннолетним посещать массовые мероприятия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: