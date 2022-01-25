Власти Петербурга запретят детям посещать музеи, кинотеатры и бассейны

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение запретить несовершеннолетним посещать места культурного досуга и спортивные мероприятия в период с 28 января по 13 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий", – говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе продлеваются все ранее действующие ограничения, связанные с COVID-19. Теперь они действуют до 31 марта.

Накануне Беглов заявил, что Петербург перешел в мобилизационный режим из-за "Омикрона". Он отметил, что впервые с начала пандемии Северная столица изменила систему оказания государственной медицинской помощи: с 24 января первичное звено полностью мобилизовано на борьбу с COVID-19, а плановая медпомощь ограниченна.