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Москва 24

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Общество

11:43

За сутки в РФ госпитализировали 14 046 человек с COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом. Это на 9,7% больше, чем накануне, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рост госпитализаций отмечается в 60 регионах, а снижение – в 23.

За последние 24 часа в России выздоровели 29 506 человек, что на 0,8% меньше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673 – до 329 443. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. Прирост числа инфицированных составил 0,86%.

На Москву пришлось 23 994 новых случая заражения, на Московскую область – 8 611, на Санкт-Петербург – 13 976, на Свердловскую область – 2 344, на Ханты-Мансийский АО – 2 341, на Якутию – 2 305, на Пермский край – 2 099.

Наименьший прирост зараженных зафиксировали на Чукотке – 12 случаев, в Еврейской автономной области – 25 и Ненецком автономном округе – 36.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил, что следующие две недели будут достаточно трудными по заболеваемости коронавирусом. Он уточнил, что люди должны это понимать и соблюдать соответствующие санитарные меры.

По словам инфекциониста, еще до COVID-19 после зимних каникул всегда наблюдался рост заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас, как отметил врач, на ситуации сказался и "Омикрон"-штамм.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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