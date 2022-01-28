Ученые из МГУ рассказали о будущем "Омикрона"

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Доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал о будущем "Омикрон"-штамма, а также дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в мире, сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, если смотреть на графики заболеваемости других стран, можно увидеть, что количество новых случаев коронавируса достаточно снизилось после достижения пиковых значений.

Так, в тех странах, куда данная мутация пришла значительно раньше России, заболеваемость сначала очень выросла, а после стремительно спала. При этом, уточнил Тамм, графики очень похожи и в странах Южной Африки, и в странах ЕС, и даже в США.

"Вполне возможно, что Россия тоже пойдет по этому пути и примерно через 2–3 недели в нашей стране количество новых случаев резко снизится. По крайней мере, хочется на это надеяться", – отметил эксперт.

Он также предположил, что "Омикрон" у большинства людей будет переноситься не так тяжело, например как "Дельта". Кроме того, летальность от нового штамма от 3 до 10 раз ниже, чем от "Дельты". Однако, эксперт предупредил, что следует взять во внимание, что болеть сразу будет много людей, поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромная.

"Относительно будущего "Омикрона" можно сказать одно: вытеснит его только более заразный штамм. Но появится он или нет – большой вопрос", – заключил Тамм.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новом подвиде "Омикрона". В России обнаружили сублинию штамма "Омикрон", получившую название BА1.1. У этого варианта есть мутация, которая ранее встречалась у штамма "Мю". По мнению ученых, она может отвечать за способность патогена уходить от антител.

В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил эти данные. По его словам, нет информации о том, что она влияет на заразность, течение заболевания и лечение. Он отметил, что внутри основной линии "Омикрона" BA.1 на данный момент еще накоплено очень мало генетического разнообразия.

