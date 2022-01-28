Ученые из МГУ рассказали о будущем "Омикрона"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал о будущем "Омикрон"-штамма, а также дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в мире, сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, если смотреть на графики заболеваемости других стран, можно увидеть, что количество новых случаев коронавируса достаточно снизилось после достижения пиковых значений.
Так, в тех странах, куда данная мутация пришла значительно раньше России, заболеваемость сначала очень выросла, а после стремительно спала. При этом, уточнил Тамм, графики очень похожи и в странах Южной Африки, и в странах ЕС, и даже в США.
"Вполне возможно, что Россия тоже пойдет по этому пути и примерно через 2–3 недели в нашей стране количество новых случаев резко снизится. По крайней мере, хочется на это надеяться", – отметил эксперт.
Он также предположил, что "Омикрон" у большинства людей будет переноситься не так тяжело, например как "Дельта". Кроме того, летальность от нового штамма от 3 до 10 раз ниже, чем от "Дельты". Однако, эксперт предупредил, что следует взять во внимание, что болеть сразу будет много людей, поэтому нагрузка на систему здравоохранения будет огромная.
"Относительно будущего "Омикрона" можно сказать одно: вытеснит его только более заразный штамм. Но появится он или нет – большой вопрос", – заключил Тамм.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о новом подвиде "Омикрона". В России обнаружили сублинию штамма "Омикрон", получившую название BА1.1. У этого варианта есть мутация, которая ранее встречалась у штамма "Мю". По мнению ученых, она может отвечать за способность патогена уходить от антител.
В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил эти данные. По его словам, нет информации о том, что она влияет на заразность, течение заболевания и лечение. Он отметил, что внутри основной линии "Омикрона" BA.1 на данный момент еще накоплено очень мало генетического разнообразия.
"Это наш город": более 6 млн человек сделали прививку от COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: