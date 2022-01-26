Матвиенко предложила изучить возможность химической кастрации педофилов

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других стран по применению химической кастрации педофилов. Об этом сообщает ТАСС.

"В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств", – предложила Матвиенко на заседании палаты при обсуждении дальнейших возможных изменений в законодательстве.

До этого Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

До этого такая ответственность наступала лишь в отношении тех, кто совершил повторное преступление в отношении детей младше 14 лет.

