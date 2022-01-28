Врач рекомендовал не перегревать тело при "Омикрон"-штамме

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При "Омикрон"-штамме коронавируса лучше не перегревать тело, так как это создаст нагрузку на сердце. Больным лучше больше пить, полоскать горло и нос. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

Он рассказал, что утверждения о том, что лучше пропотеть, когда у человека жар, являются заблуждением.

"Во-первых, это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. Во-вторых, температуру до 38 лучше не снижать, так как идет естественная борьба организма с вирусом. Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно", – отметил Тяжельников.

По его словам, с температурой лучше избегать посещения бани, принятия горячей ванны. Также следует воздержаться от использования горчичников и банок. В период болезни лучше не экспериментировать с народными средства и закаливанием.

"Лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием. Однако пациенты иногда начинают закапывать сок лука или чеснока в нос в качестве противовирусного средства. Это не только не убьет вирус, но и навредит слизистой, а значит, снизит и защитные барьеры и без того ослабленного организма", – подчеркнул Тяжельников.

Он рассказал, что поддержать организм можно обильным питьем. Также полезны будут куриные или овощные бульоны, теплое молоко с медом.

За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом. Это на 9,7% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечается в 60 регионах, а снижение – в 23. За последние 24 часа в России выздоровели 29 506 человек, что на 0,8% меньше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673 – до 329 443. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. Прирост числа инфицированных составил 0,86%.

