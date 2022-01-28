За сутки в столице госпитализировали 5,8% от числа выявленных случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 383 человека. Это составило 5,8% от числа выявленных случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

С учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

В Оперштабе рассказали, что на ИВЛ находятся 470 человек. Выздоровели за сутки 5 323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 946 142.

Выявлено за последние 24 часа 23 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 74 пациента.

За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом. Это на 9,7% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечается в 60 регионах, а снижение – в 23.

За последние 24 часа в России выздоровели 29 506 человек, что на 0,8% меньше, чем накануне. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. Прирост числа инфицированных составил 0,86%.

