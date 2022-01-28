Избыточные ограничения при "Омикроне" не имеют смысла – Песков

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Введение избыточных ограничений при "Омикроне" не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
При этом Песков отметил, что цифры по заболевшим "Омикроном" в России пока меньше, чем в Европе и США.
"Нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться", – при этом подчеркнул он.
Песков также отметил, что приводимая статистика по COVID-19 не совсем точная, поскольку многие не тестируются на коронавирус. Количество заболевших больше, выразил мнение пресс-секретарь.
За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом. Это на 9,7% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечается в 60 регионах, а снижение – в 23.
За последние 24 часа в России выздоровели 29 506 человек, что на 0,8% меньше, чем накануне. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. Прирост числа инфицированных составил 0,86%.
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