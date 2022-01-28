Песков рассказал о противниках вакцинации в Кремле

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Среди сотрудников Кремля есть противники вакцинации, однако в отношении них действует непримиримая позиция, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подавляющее большинство работников администрации продолжают выполнять задачи удаленно. При этом среди сотрудников ежедневно растет количество заболевших штаммом коронавируса "Омикрон".
"Делается все необходимое, но панацеи нет. Если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелого течения заболевания", – цитирует Пескова "Газета.ру".
До этого Дмитрий Песков заявил, что введение избыточных ограничений при "Омикроне" не имеет смысла. Он также отметил, что приводимая статистика по COVID-19 не совсем точная, поскольку многие не тестируются на вирус.
За последние сутки в России госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом. Это на 9,7% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечается в 60 регионах, а снижение – в 23.
За последние 24 часа в России выздоровели 29 506 человек, что на 0,8% меньше, чем накануне. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. Прирост числа инфицированных составил 0,86%.
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