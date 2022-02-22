Один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме заявил о раскаянии – ОНК

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщил, что один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил о раскаянии, передает RT.

В ходе беседы с членами комиссии ОНК 24-летний Вадим Беляков сказал, что раскаялся и ему "не хотелось бы пожизненного срока, а хотелось бы еще с родителями побыть". Обвиняемый добавил, что с родителями у него сейчас переписки нет, они ему не пишут, а у него нет почтовых конвертов.

Представитель ОНК уточнил, что обвиняемый содержится в одиночной камере под усиленным надзором.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

Обвиняемых доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. После прохождения карантина их переведут в психиатрическую больницу "Бутырки", откуда их направят в Институт имени Сербского для прохождения комплексного исследования.