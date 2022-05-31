Дело педофилов, убивших 5-летнюю девочку, передали в суд в Костроме

Фото: СК РФ

Уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме, передано в суд. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Отмечается, что заместитель прокурора Костромской области утвердил в отношении фигурантов обвинительное заключение в похищении, изнасиловании и убийстве ребенка. Они полностью признали свою вину.

"Уголовное дело направлено в Костромской областной суд для рассмотрения по существу. Санкция за совершение наиболее тяжкого из инкриминируемых обвиняемым преступлений предусматривает пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемые вменяемы.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день она вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

