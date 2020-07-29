Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство

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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО Муртузали Меджидова, сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Басманный суд Москвы сегодня избрал Муртузали Мухтаровичу Меджидову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 сентября", – уточнили в пресс-службе суда.

Меджидову предъявлено обвинение в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.

Трагедия произошла в апреле 2018 года. По факту гибели студентки было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, Меджидов и Байсафа встречались.

