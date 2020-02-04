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Общество

18:43

Москвич, на которого упал выброшенный в окно шкаф, смог заново пойти

общество медицина

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врачи ГКБ имени Иноземцева вернули возможность ходить пациенту с травмами позвоночника, полученными после того, как ему в спину отскочил шкаф, выброшенный из окна, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

49-летнего сотрудника завода, где и произошел инцидент, сначала доставили в ближайшую ГКБ № 29 имени Баумана. Там ему провели обследование и выявили осложненную спинномозговую травму. После этого больного транспортировали в ГКБ имени Иноземцева.

Врачи клиники провели дополнительные исследования и выявили травмы трех позвонков – закрытый осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом, смещение и перелом остистого отростка.

Также у пациента наблюдалось непрохождение нервных сигналов и ослабление мышечной активности – парапарез.

Врачи приняли решение о безотлагательной нейрохирургической операции на позвоночнике. Сначала хирурги устранили компрессию спинного мозга и нервных окончаний, а затем исправили деформацию позвоночника.

Следующим этапом врачи стабилизировали позвонки с помощью специальной восьмивинтовой системы со стержнями. После операции к пациенту сразу же вернулась чувствительность в ногах.

Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию. Благодаря установленной конструкции позвонки срастутся через три-шесть месяцев.

Ранее столичные врачи заменили пациенту разрушенную височную кость жировой тканью, взятой с живота. Операцию провели в НИКИО имени Свержевского.

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