Столичные врачи заменили пациенту разрушенную височную кость тканью с живота

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные врачи заменили пациенту разрушенную височную кость жировой тканью, взятой с живота. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.
Отмечается, что 45-летний мужчина обратился в НИКИО имени Л. Свержевского с жалобами на частичную потерю слуха и подергивание мышц лица. Снижением слуха пациент страдал с детства из-за частых обострений двустороннего гнойного среднего отита.
"Врачи провели компьютерную томографию височных костей и комплексное аудиологическое исследование и установили диагноз "холестеатома пирамиды височной кости справа", после чего медики приняли решение о проведении операции", – говорится в сообщении.
Операция длилась порядка семи часов. Медики удалили лабиринт височной кости. Холестеатома оказалась большой в размере и разрушала костный канал сонной артерии, яремную вену, что привело к обнажению мозговых оболочек средней черепной ямки.
"После полного удаления холестеатомы образовался достаточно обширный дефект – полость. Требовалось закрыть эту полость и ограничить лицевой нерв, для чего была использована собственная жировая ткань пациента", – сообщили в пресс-службе.
Известно, что после операции у мужчины сохранялся паралич лицевого нерва, однако после курса реабилитации он смог вернуться к привычной жизни.
Ранее в Москве провели операцию с помощью робота Da Vinci. Так, в нижнем отделе живота был сделан разрез, куда ввели камеру и "руки" машины. Отмечается, что качество изображения при этом было лучше, чем при открытой операции.
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