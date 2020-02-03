Столичные врачи заменили пациенту разрушенную височную кость тканью с живота

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные врачи заменили пациенту разрушенную височную кость жировой тканью, взятой с живота. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

Отмечается, что 45-летний мужчина обратился в НИКИО имени Л. Свержевского с жалобами на частичную потерю слуха и подергивание мышц лица. Снижением слуха пациент страдал с детства из-за частых обострений двустороннего гнойного среднего отита.

"Врачи провели компьютерную томографию височных костей и комплексное аудиологическое исследование и установили диагноз "холестеатома пирамиды височной кости справа", после чего медики приняли решение о проведении операции", – говорится в сообщении.

Операция длилась порядка семи часов. Медики удалили лабиринт височной кости. Холестеатома оказалась большой в размере и разрушала костный канал сонной артерии, яремную вену, что привело к обнажению мозговых оболочек средней черепной ямки.

"После полного удаления холестеатомы образовался достаточно обширный дефект – полость. Требовалось закрыть эту полость и ограничить лицевой нерв, для чего была использована собственная жировая ткань пациента", – сообщили в пресс-службе.

Известно, что после операции у мужчины сохранялся паралич лицевого нерва, однако после курса реабилитации он смог вернуться к привычной жизни.

Ранее в Москве провели операцию с помощью робота Da Vinci. Так, в нижнем отделе живота был сделан разрез, куда ввели камеру и "руки" машины. Отмечается, что качество изображения при этом было лучше, чем при открытой операции.