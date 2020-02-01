Столичные врачи расскажут о профилактике рака на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Занятия по профилактике и лечению инфаркта и рака, а также лекции по теме правильного питания пройдут в столичных поликлиниках на предстоящей неделе – с 3 по 8 февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, в городской поликлинике № 52 на Медынской улице расскажут, как правильно питаться и вводить в ежедневный распорядок адекватные физические нагрузки. Гостей в медучреждении ждут 3 февраля, в 10:00.

В филиале № 2 городской поликлиники № 6 состоится лекция по вопросам профилактики онкозаболеваний. Слушателям, в частности, объяснят, куда обращаться по вопросам ранней диагностики заболевания.

Аналогичное просветительское мероприятие запланировано на 4 февраля в Вороновской больнице. Особое внимание здесь уделят теме профилактики и выявления рака молочной железы.

Все мероприятия проводятся бесплатно, в отдельных случаях может потребоваться предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что на городском портале mos.ru запустили услугу выбора даты и времени для сдачи анализов. Электронная запись на процедуру будет открываться после получения соответствующего направления у лечащего врача.