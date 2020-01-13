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Общество

07:13

Травматолог прокомментировал падение модели Пунтус из окна в Москве

происшествия общество

Фото: соцсети

Ортопед-травматолог Константин Терновой дал комментарии относительно произошедшего с фотомоделью Ксенией Пунтус, которая в субботу, 11 января, выпала из окна квартиры в центре столицы. Об этом сообщает "Пятый канал".

Специалист отметил, что характер травм свидетельствует о падении с высоты третьего-четвертого этажа.

"Скорее всего, приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" – он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти", – рассказал свою версию произошедшего с Терновой.

По словам медика, такое развитие событий наиболее часто встречается в подобных случаях.

О происшествии стало известно 11 января. Сообщалось, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа. Ее обнаружили на тротуаре около дома со множественными ушибами, переломами и черепно-мозговой травмой.

Модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сообщила, что девушка была найдена раздетой. По ее словам, у Пунтус были сломаны ноги и ребра.

Позднее о состоянии Пунтус рассказала ее агент. Отмечалось, что из-за травмы головы модель почти ничего не помнит.

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