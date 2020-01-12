Агент сообщила о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

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Агент модели Ксении Пунтус, обнаруженной под окнами дома в центре Москвы с различными травмами, рассказала о состоянии девушки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам агента Лилии, в настоящее время Пунтус находится в больнице, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

"Она в сознании, но пока еще не может ничего толком рассказать. Насколько известно, из-за травмы головы Ксения почти ничего не помнит", – пояснила женщина.

О происшествии стало известно 11 января. Сообщалось, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа. Ее обнаружили на тротуаре около дома со множественными ушибами, переломами и черепно-мозговой травмой.

По некоторым данным, вечером девушка отдыхала в компании внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Пара вернулась домой, после чего молодой человек лег спать. О произошедшем он узнал от правоохранителей, которые стали выяснять обстоятельства случившегося.

Модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся сообщила, что девушка была найдена раздетой. По ее словам, у Пунтус были сломаны ноги и ребра.