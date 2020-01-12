Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус

Фото: соцсети

Дворник, который обнаружил выпавшую из окна дома в центре Москвы Ксению Пунтус, рассказал подробности происшествия. По его словам, он увидел девушку во время ночного обхода территории – около четырех часов утра.

Мужчина отметил, что модель не смогла объяснить, что произошло, назвав только свое имя.

"Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло", – рассказал дворник в разговоре с "Московским комсомольцем".

По его словам, Пунтус была одета в белую футболку и темно-серые джинсы, обуви, носков, сумочки и телефона не было.

"Мне показалось, что ее выбросили из машины", – сказал он.

Дворник также отметил, что около подъезда в это время стояла компания молодых людей, но к девушке они не подошли.

Ранее сообщалось, что 11 января из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус. Девушку обнаружили лежащей на тротуаре со множественными ушибами, переломами и черепно-мозговой травмой. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое.

По данным СМИ, вечером Пунтус была в компании с внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым в одном из столичных баров. Позднее друзья отвезли пару домой. Молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Модель и дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся подтвердила информацию о Пунтус, добавив, что девушку нашли в кустах раздетой со сломанными ногами и ребрами. Девушка предположила, что на вечеринке, которая предшествовала этим событиям, "произошло что-то не то", но не уточнила, откуда у нее информация.