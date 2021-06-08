Суд оправдал сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

11:52
Фото: depositphotos/belchonock
Сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Решение принял Никулинский суд столицы, сообщает ТАСС.
"Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на основной вопрос, признав недоказанность вины подсудимого в инкриминируемом преступлении органами предварительного расследования", – говорится в решении суда.
Отмечается, что за Меджидовым остается право на реабилитацию.
Накануне коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала Меджидова. Сообщалось, что подсудимый был оправдан в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда.
Меджидова обвиняли в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.
Трагедия произошла в апреле 2018 года. По некоторым данным, Меджидов и Байсафа встречались.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: