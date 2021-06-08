Суд оправдал сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

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Сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО весной 2018 года. Решение принял Никулинский суд столицы, сообщает ТАСС.

"Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на основной вопрос, признав недоказанность вины подсудимого в инкриминируемом преступлении органами предварительного расследования", – говорится в решении суда.

Отмечается, что за Меджидовым остается право на реабилитацию.

Накануне коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала Меджидова. Сообщалось, что подсудимый был оправдан в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда.

Меджидова обвиняли в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.

Трагедия произошла в апреле 2018 года. По некоторым данным, Меджидов и Байсафа встречались.