В Москве оправдали сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова, по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда", – сказал адвокат Меджидова.

Другой защитник Меджидова Магомед Эсендиров сообщил, что на 8 июня в 10:00 по московскому времени запланировано очередное заседание суда, на котором будут обсуждаться последствия вердикта присяжных.

Меджидова обвиняли в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.

Трагедия произошла в апреле 2018 года. По некоторым данным, Меджидов и Байсафа встречались.