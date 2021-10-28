Мосгорсуд отменил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве в МГИМО

18:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгорсуд отменил оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали по делу об убийстве студентки МГИМО. Об этом сообщает РИА Новости.
"К сожалению, приговор был отменен, основания для этого решения нам еще не известны, дело направили на новое рассмотрение в Никулинский суд Москвы", – заявил адвокат обвиняемого Шамиль Яндарбаев.
Муртузали Меджидов до вынесения оправдательного приговора находился под стражей, после чего вышел на свободу в соответствии с первоначальным решением суда.
Адвокат добавил, что вопрос об избрании меры пресечения для Меджидова в соответствии с новым решением пока не решался.
Меджидова обвиняли в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа в 2018 году. Девушка выпала из окна четвертого этажа здания вуза, после чего скончалась в больнице.
Никулинский суд в июне 2021 года оправдал сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали. Присяжные указали на недоказанность вины подсудимого.
Студентка МГИМО выпала из окна общежития
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